GIGABYTE ha annunciato diversi PC AI con l'agente AI GiMATE al CES 2025

ha presentato i suoi PC AI di nuova generazione al CES, un agente AI per il controllo hardware e software senza soluzione di continuità, è al centro della nuova gamma, ridefinendo il gaming, la creazione e la produttività nell’era dell’AI.Grazie alle GPU per laptop NVIDIA GeForce RTX serie 50 e ai microservizi NVIDIA NIM per AI NIM e RTX AI avanzati, AMD Ryzen AI, Intel NPU AI e potenziati da Microsoft Copilot, AORUS MASTER,AERO e la serieGAMING offrono prestazioni all’avanguardia con raffreddamento WINDFORCE migliorato in design eleganti e portatili.AI esclusivo di, si integra con un modello avanzato di linguaggio di grandi dimensioni (LLM) e la funzione “Press and Speak”, rendendo il controllo del laptop più naturale e intuitivo.