Frattesi è derby del Sole

Davide, centrocampista dell’Inter, potrebbe lasciare i nerazzurri e su di lui ci sarebbero Napoli e Roma. Questo quanto scrive “Il Messaggero” nell’edizione odierna.Intrigo DavideCosì il quotidiano romano: “Intrigo Davide! Il centrocampista potrebbe lasciare l’Inter per andare a giocare con maggiore continuità altrove. Ci sarebbe stato in queste ore un sondaggio della Juventus, anche il Napoli potrebbe tentare l’assalto qualora dovesse incassare gli 80 milioni di euro dalla cessione di Kvaratskhelia ma il giocatore vuole la Roma e la volontà è la stessa dell’Inter. Davide gradirebbe un ritorno a Trigoria e nella missione milanese di Ghisolfi si è parlato anche di questa eventualità. Il prezzo però è alto perché l’Inter chiede almeno 45 milioni per lasciarlo andare.