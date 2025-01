Sport.quotidiano.net - Fenucci porta il Bologna tra i grandi: "Pronti a inserirci per l’Europa"

Claudioentra nel governo del pallone e con lui il. Cambia il consiglio di Lega e per la prima volta da quando è composto da 4 elementi c’è un membro dei vertici rossoblù all’interno: l’ultima volta accadde all’epoca della presidenza Guaraldi, quando ancora il consiglio era a 8 e la linea Lotito andava per la maggiore, condivisa dal. Questa, invece, potrebbe essere l’elezione della svolta: perché la serie A ha 10 proprietà straniere, che potrebbero diventare 11 se a metà gennaio sarà ufficializzato il passaggio di mano del Verona di Setti.prende proprio il posto di quest’ultimo all’interno di un consiglio che vede le conferme di Paolo Scaroni, presidente del Milan, Luca Percassi dell’Atalanta e Tommaso Giulini del Cagliari.è il volto nuovo, che racconta la crescita dela livello di status e immagine, dopo la conquista della Champions, ma non solo.