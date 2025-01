Biccy.it - Daniele Gattano fidanzato: cosa gli piace di un uomo e come ha scoperto di essere gay

è diventato famoso ironizzando sul mondo omosessuale e proprio in queste settimane sta girando l’Italia con il nuovo spettacolo teatrale. Da tempo èe a Gay.it ha svelato: “Ci siamo conosciuti con molta tranquillità, con calma. Si è creata una bella confidenza e mi sono sentito a mio agio. E poi voglio dire questa frase, che si dice sempre nelle interviste baliviane: “Lui mi sopporta.”;a parte, ha anche svelatolo attrae di un: “Estetica a parte, miquando a un ragazzo non piacciono le stesse cose che non sono piaciute a me. Apprezzo lo spirito critico, non quello ‘a prescindere’, per darsi un tono. Ma la giusta critica a film, libri e persone mi avvicina molto a una persona“.Tempo faha parlato anche a Vanity Fair. “La prima volta che mi sono reso conto diattratto dai maschi? Quando ho visto Il Talento Di Mr.