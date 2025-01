Dall’allattamento al microbiota la ricetta contro la malnutrizione secondo Bill Gates

Leggi su Ildenaro.it

Riproponiamo il testo di Antonella Zisa della Redazione ASviS, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sito dell’ASviS l’11 gennaio 2025.È un problema di salute pubblica che riguarda tutti i Paesi, ma è anche una minaccia per la crescita economica. La Fondazioneillustra le soluzioni per contrastarla nelle nazioni a basso e medio reddito, ma valide a livello globale. Laè un problema con più volti. Nei Paesi a basso e medio reddito è più diffusa la denutrizione causata dall’accesso limitato al cibo, che può portare al deperimento e all’arresto della crescita. Nei Paesi ad alto reddito prevalgono sovrappeso, obesità e carenze nutrizionali legate ad abitudini alimentari scorrette. Diverse forme di un unico problema sanitario globale, che rappresenta anche una minaccia per la crescita economica.