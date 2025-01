361magazine.com - “Da noi… a Ruota Libera”, gli ospiti e le anticipazioni di domenica 12 gennaio

“Da noi. a”, glie ledi12Torna con nuovie nuove conversazioni,12alle 17:20 su Rai1, “Da noi. a”, il programma condotto da Francesca Fialdini realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy.Protagonisti di questa puntata Marco Masini, che ha recentemente pubblicato il suo ultimo album “10 amori” e che sarà in tour nel 2025, Alessandro Preziosi e Marco Rossetti, nuovamente protagonisti di “Blackout – Vite sospese”, la serie che torna su Rai1, con la seconda stagione, il 14e Gabriella Pession, Michele Riondino e Nicolas Maupas, tra gli interpreti italiani della serie evento Rai “Il Conte di Montecristo”, diretta dal Premio Oscar Bille August e in onda su Rai 1 dal 13