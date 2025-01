Ilrestodelcarlino.it - Cittadella, dimezzata la squalifica di Boccaccini

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

E’ stata ridotta da due a una sola giornata ladi Matteo. Una prima parziale vittoria per la, che ieri ha visto accolta dalla Corte d’Appello Federale la prima parte della propria istanza di secondo grado, quella riguardante l’entità dellaal proprio difensore centrale, che dunque salterà la gara di domani con la Pistoiese ma potrà tornare a Imola. Nell’udienza tenutasi in videoconferenza con procedimento d’urgenza, presenti, il legale Mattia Grassani, il presidente Marco Lei e il team manager Simone Riccò, la terza sezione della Corte presieduta dal presidente Leozappa ha dimezzato lo stop del difensore, mentre resta ancora da definire la richiesta sull’errore tecnico dell’arbitro che porterebbe alla ripetizione, matassa che è passata in mano alla Procura Federale.