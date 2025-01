Bologna 80enne malmenato dall’inquilino per aver chiesto l’affitto | Aveva già aggredito due donne

Leggi su Open.online

Un anziano di 80 anni, Otello Righi, è stato violentementein affitto nell’abitazione della sua compagna. A denunciare la vicenda è il figlio dell’uomo, Fabio, con un post nella pagina Facebook dell’associazione Arca Appennino Bolognese. La vicenda è avvenuta a Lagaro, una frazione die l’aggressore è un uomo di origine nordafricana, già noto in paese per episodi simili. L’episodio è avvenuto quando l’ha accompagnato la sua compagna a consegnare un foglio con l’Iban per il pagamento delall’inquilino che non pagava. La situazione è degenerata quando l’inquilino ha reagito in modo violento, colpendo Otello al viso con un oggetto, provocandogli un trauma facciale con sospetto danno all’osso dell’occhio. La compagna, intervenuta per fermare l’aggressore, è stata a sua volta colpita e ha riportato alcune costole incrinate.