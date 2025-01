Thesocialpost.it - Barletta ricoperta di polveri rosse, allarme tra la popolazione. Indagini in corso

Questa mattina, l’amministrazione comunale die i vigili ambientali del comando di polizia locale hanno avviato rilievi nella zona di strada vicinale Misericordia e via del Mare, dopo che numerosi cittadini hanno segnalato la presenza dirossastre su balconi, auto e pali della segnaletica. La causa del fenomeno è ancora sotto investigazione, ma si sospetta che possa derivare da una delle due grandi aziende situate nella zona industriale della città, che producono fertilizzanti e cemento.Analisi chimiche in arrivoEntro martedì, l’Arpa Puglia effettuerà un sopralluogo nella zona per campionare lee analizzarne la composizione chimica. Secondo quanto riportato dall’amministrazione comunale, questi accertamenti serviranno a valutare i rischi potenziali per la salute e l’ambiente, e a individuare eventuali responsabilità.