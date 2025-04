Anteprima24.it - Benevento all’Avellola per abituarsi al sintetico: Ferrara e Tosca in gruppo

Tempo di lettura: 2 minutiDopo la seduta a porte aperte di ieri all’Antistadio Imbriani, questa mattina ilsi è trasferitoperal fondo inche troverà domenica al Monterisi contro il Cerignola. I giallorossi sono stati impegnati nell’attivazione a secco, esercitazioni di didattica difensiva, lavoro sulla fase difensiva 6vs4 a tema, possesso palla con portiere e una partita finale.che ieri aveva fatto solo lavoro differenziato hanno svolto tutta la seduta con il resto della squadra e viaggiano verso la convocazione.Per il difensore rumeno non c’erano grandi dubbi sulla sua possibilità di utilizzo in Puglia non avendo nulla di preoccupante mentre per, assente dal 7 febbraio, sembra finalmente vedersi la luce in fondo al tunnel.