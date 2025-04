Quello che non torna dei soldati cinesi catturati in Ucraina

Nel cuore della regione di Donetsk, nel settore orientale del fronte ucraino, i militari di Kyiv avrebbero catturato due soldati cinesi impegnati al fianco delle truppe russe. L'annuncio, che rappresenta un piccolo terremoto diplomatico, è arrivato direttamente dal presidente Volodymyr Zelensky, che ha pubblicato un video sui social mostrando uno dei prigionieri ammanettato, intento a parlare in mandarino.Secondo quanto affermato da Zelensky, i due uomini sarebbero stati trovati in possesso di documenti identificativi e carte bancarie con dati personali riconducibili alla Cina. Ma non finisce qui: "Disponiamo di informazioni che ci fanno pensare alla presenza nell'unità dell'occupante di molti più cittadini cinesi", ha dichiarato il Presidente ucraino, insinuando che i due arrestati potrebbero non essere casi isolati.

