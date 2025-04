Anteprima24.it - Sentenza consulta, Barone (Lega): “Campania volta pagina, De Luca blocchi subito le nomine”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minuti“Da oggi la. L’accoglimento del ricorso del Governo e la impossibilità per Dea candidarsi nuovamente alla presidenza della Regione è uno spartiacque importante in vista delle imminenti regionali. Il centrodestra è pronto a governare nuovamente lae lasarà determinante per la vittoria”. – A dirlo Luigi, responsabile regionale Enti Locali dellaSalvini Premier. “Con la decisione dellail centrosinistra deflagrerà definitivamente perché senza Dee la sua classe dirigente è ovvio che la sinistra perderà voti e punti nonostante i tentativi di ‘pace forzata’ messi in campo soprattutto dai Cinquestelle. Deè persona troppo intelligente per non comprendere che è stato mandato in tribuna dal ‘fuoco amico’, per cui non potrà mai favorire la vittoria dei suoi ‘carnefici’ politici.