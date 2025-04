Stagisti a Ing? Rimborsi di 1 500 euro netti al mese

Rimborsi spese di 1.500 euro netti per gli Stagisti. E' l'iniziativa lanciata dalla banca olandese Ing che di fatto porta il livello dei Rimborsi che intraprendono attività di stage oltre la media nazionale, raddoppiandolo rispetto a quello di Milano la città italiana dove si registra il picco più alto. Secondo i dati di Indeed, infatti, il rimborso spese per gli Stagisti italiani si attesta sui 638 euro mensili, mentre a Milano si raggiunge quota 800 euro. "Liberare il talento delle persone in Ing è una nostra priorità: con la strategia GrowIng the Difference vogliamo diventare la prima alternativa alle banche tradizionali nel nostro Paese e possiamo riuscirci solo facendo leva sulle nostre persone" dichiara Costanza Ramorino, Head of HR di Ing Italia. Ma l'aumento dei Rimborsi non è l'unica novità: al nuovo importo, infatti, si aggiunge un pacchetto di welfare aziendale, che comprende la possibilità di smart workIng super-flessibile, inclusi 30 giorni all’anno di lavoro dall’estero, ticket restaurant da 7 euro per ogni giorno lavorato (anche in smart workIng) e l’accesso a una selezione ai programmi di WellbeIng, incluse attività per il benessere psicofisico da svolgere in ufficio. Quotidiano.net - Stagisti a Ing? Rimborsi di 1.500 euro netti al mese Leggi su Quotidiano.net Roma, 10 aprile 2025 –spese di 1.500per gli. E' l'iniziativa lanciata dalla banca olandeseche di fatto porta il livello deiche intraprendono attività di stage oltre la media nazionale, raddoppiandolo rispetto a quello di Milano la città italiana dove si registra il picco più alto. Secondo i dati di Indeed, infatti, il rimborso spese per gliitaliani si attesta sui 638mensili, mentre a Milano si raggiunge quota 800. "Liberare il talento delle persone inè una nostra priorità: con la strategia Growthe Difference vogliamo diventare la prima alternativa alle banche tradizionali nel nostro Paese e possiamo riuscirci solo facendo leva sulle nostre persone" dichiara Costanza Ramorino, Head of HR diItalia. Ma l'aumento deinon è l'unica novità: al nuovo importo, infatti, si aggiunge un pacchetto di welfare aziendale, che comprende la possibilità di smart worksuper-flessibile, inclusi 30 giorni all’anno di lavoro dall’estero, ticket restaurant da 7per ogni giorno lavorato (anche in smart work) e l’accesso a una selezione ai programmi di Wellbe, incluse attività per il benessere psicofisico da svolgere in ufficio.

Stage, Ing alza il rimborso spese a 1.500 euro oltre a flessibilità e buoni pasto. Stage, Ing alza l’offerta: rimborso spese da 1.500 euro, buoni pasto, smartworking e welfare aziendale. Ing, 1.500 euro per gli stagisti: il pacchetto welfare del futuro. Stagisti, Ing alza il rimborso spese a 1.500 euro oltre a flessibilità e buoni pasto. ING: per lo stage, rimborso spese da 1.500 euro. Lavoro e previdenza. Ne parlano su altre fonti

Ing, 1.500 euro per gli stagisti: il pacchetto welfare del futuro - Ing aumenta il rimborso per gli stagisti a 1.500 euro netti al mese, aggiungendo smart working, buoni pasto e benefit, e propone 2.000 euro netti per chi resta dopo lo stage ... (quifinanza.it)

Stage, Ing alza l’offerta: rimborso spese da 1.500 euro, buoni pasto, smartworking e welfare aziendale - Stage a 1.500 euro al mese da Ing. Una cifra che si colloca ben al di sopra della media nazionale (che, secondo i dati di Indeed, si attesta in Italia su 638€ mensili, con picchi di 800€ a Milano) e c ... (informazione.it)

Stagisti, Ing alza il rimborso spese a 1.500 euro oltre a flessibilità e buoni pasto - La banca olandese Ing alza il rimborso spese per gli stagisti a 1.500 euro netti al mese, portando il livello oltre la media nazionale che è poco sopra un terzo e raddoppiandolo rispetto a quello di M ... (informazione.it)