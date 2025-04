Agi.it - Guardia di Finanza in Campidoglio acquisisce gli atti della piazza Pro- Europa

AGI - “Abbiamo dovuto sapere dal quotidiano ‘Libero' che ladiè arrivata negli uffici del. Il sindaco Gualtieri non può più nascondersi: vuole rispondere seriamente o no ai consiglieri capitolini e all'opinione pubblica del pasticcio didel Popolo? Ora basta, la verità viene a galla, e il blitz dei militari è la conferma che la battaglia per la trasparenza sui fondi pubblici utilizzati per la manifestazione del 15 marzo sta producendo i suoi effetti. Dopo l'apertura dell'indagine da parteCorte dei Conti eProcura, ora le Fiamme Gialle sono al lavoro per acquisire tutta la documentazione utile a fare chiarezza. La democrazia non è un talk show, e i romani meritano verità, non di pagare la propaganda, ruolo estraneo a quello delle istituzioni pubbliche.