Speed 09 04 2025 Verso il titolo

Finale del torneo femminile, la vincitrice si confronterà settimana prossima con la campionessa• Sol Rica con la sua Sol Snatcher ha la meglio su Michin in 2:38 minutiLe uniche 2 difese di Candice sono finite per Draw, ha senso per una heel sfruttare Time Limiti quindi mi aspetto un altro pareggio. Fu così che Sol venne pinnata in 3 minuti