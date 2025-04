Fabrizio Corona assolto da accusa di tentata estorsione

Fabrizio Corona è stato assolto dall'accusa di tentata estorsione per il presunto ricatto di una donna che si era rivolta a lui nel 2021 per servizi editoriali e pubblicitari su un libro che lei voleva pubblicare. Lo ha deciso il giudice Mario Morra del Tribunale di Milano con la formula "perché. Europa.today.it - Fabrizio Corona assolto da accusa di tentata estorsione Leggi su Europa.today.it è statodall'diper il presunto ricatto di una donna che si era rivolta a lui nel 2021 per servizi editoriali e pubblicitari su un libro che lei voleva pubblicare. Lo ha deciso il giudice Mario Morra del Tribunale di Milano con la formula "perché.

