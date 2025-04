Papa Francesco a sorpresa nella basilica di San Pietro

Papa Francesco: in un momento di forte preoccupazione per le sue condizioni di salute, il pontefice si è recato a sorpresa nella basilica di San Pietro. E' quanto si apprende da fonti vaticane. Il Papa si è recato, intorno alle 12,30, in sedia a rotelle, nella basilica di San Pietro e si è diretto verso la Cattedra per verificare il risultato dei restauri, poi si è spostato – riferiscono all'ANSA fonti vaticane – alla tomba di San Pio X. Bergoglio ha salutato le persone che erano presenti nella basilica di San Pietro e i restauratori che stanno svolgendo le ultime operazioni prima della conferenza stampa di domani, dove verranno illustrati il risultato dei lavori di restauro della basilica. Poi ha fatto ritorno a Casa Santa Marta.

