Al via i contributi per il verde urbano | fino a 50 mila euro per i Comuni

Comuni che puntano a favorire lo sviluppo e la rigenerazione del verde urbano ed extraurbano. L'assessore regionale al Territorio e all'ambiente Giusi Savarino, infatti, ha firmato il decreto che stabilisce i criteri e le. Cataniatoday.it - Al via i contributi per il verde urbano: fino a 50 mila euro per i Comuni Leggi su Cataniatoday.it Al via la presentazione delle domande di contributo per le iniziative deiche puntano a favorire lo sviluppo e la rigenerazione deled extra. L'assessore regionale al Territorio e all'ambiente Giusi Savarino, infatti, ha firmato il decreto che stabilisce i criteri e le.

“Sviluppo e rigenerazione verde urbano ed extraurbano”, contributi ai comuni dalla Regione. Aree abbandonate e a rischio incendio, dalla Regione contributi ai Comuni per il verde pubblico. PMI: “Investimenti sostenibili 4.0”, al via le domande dal 20 maggio. Tecnologie per l’idrogeno verde e reti energetiche: al via dal 28 aprile la presentazione delle domande di contributo. Scudo verde, si corre ai ripari: arrivano gli incentivi per imprese e privati. Bonus nido 2024 2025, dal 26 novembre al via il nuovo bando. Ne parlano su altre fonti

Ambiente, al via la Settimana Verde: 120 iniziative per salvare boschi e spiagge italiane - Ambiente, al via la Settimana Verde: 120 iniziative per salvare boschi e spiagge italiane. Le iniziative e il programma, Beppe Vessicchio ... (tpi.it)

Contributi, Al via i conguagli all'Inps - Al via le operazioni di conguaglio dei contributi relativi all'anno 2024. Lo comunica l'Inps nella Circolare n. 108/2024 in cui illustra che le operazioni di conguaglio potranno essere effettuate ... (msn.com)

Ambiente, al via la Settimana Verde: 120 iniziative per salvare boschi e spiagge italiane - “Proteggi oggi ciò che appartiene al domani. La Terra è nelle nostre mani”. È questo il motto della campagna 2025 della Settimana Verde di ... il nostro piccolo contributo per ... (iltempo.it)