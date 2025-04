Inclusione scolastica ok dell' Osservatorio permanente a percorsi di specializzazione

dell'Osservatorio permanente per l'Inclusione scolastica, costituito da rappresentanti del Ministero dell'Istruzione e del Merito, da esponenti del mondo delle associazioni delle persone con disabilità, oltre che da componenti di altre amministrazioni. Chiamato a pronunciarsi sui decreti ministeriali di cui agli articoli 6 e 7 del decreto-legge 71/2024, in materia di percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, il Comitato ha espresso parere favorevole. "Ho fortemente voluto, in sede di conversione del decreto-legge 71/2024, che vi fosse il parere dell'Osservatorio permanente per l'Inclusione scolastica nell'iter di perfezionamento dei decreti, che mirano a rafforzare l'effettività del diritto allo studio delle nostre studentesse e dei nostri studenti con disabilità.

