Ilfattoquotidiano.it - Belén Rodriguez ricorre al trattamento anti-age a base di Nad. Il dottor Baruffaldi Preis: “È un trattamento a cui si sottopongono molto spesso gli sportivi”

Non è poi così innovativo il-age a cuisi starebbe sottoponendo in una clinica milanese. Il contenuto delle sacche iniettate endovena dalla celebre conduttrice sembrerebbe essere ben noto da tempo. “È acqua fisiologica a cui vengono associate delle vitamine, che farebbero da booster dell’energia e che vengono utilizzate da tempo da alcuni atleti”, spiega il chirurgo plastico Franz, consigliere della Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva-rigenerativa ed Estetica (SICPRE) e direttore della Struttura Complessa Centro Ustioni e Chirurgia Plastica Ricostruttiva dell’Ospedale Niguarda di Milano.si sarebbe affidata alle mani di Michele Bonaccorso, esperto in ossigeno-ozonoterapia e ormoni bioidentici, e uno degli ingredienti della flebo ricevuti dalla conduttrice sarebbe la nicotinammide adenina dinucleotide (Nad), la quale svolge un ruolo fondamentale in diversi processi biologici, tra cui la produzione di energia e la riparazione del Dna.