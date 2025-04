Ilnapolista.it - Meret: «Quando sei avanti tendi a difendere il risultato, ma per fare quel passo in avanti dobbiamo essere più coraggiosi»

Il portiere del Alex, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Crc, radio partner del club azzurro, per parlare del momento della squadra di Conte e del rush finale del campionato di Serie A.«Un punto importante fatto in un campo di una squadra in grande salute che ha messo tutti in difficoltà. Abbiamo guadagnato un punto sull’Atalanta e siamo rimasti in scia dell’Inter capolista. Certo per come è andato il primo tempo dispiace per come è finita la partita, a dire il vero ci siamo abbassati troppo. Loro sono forti, lo hanno dimostrato. Quindi ci portiamo il punto a casa».Leggi anche: Accendiamo un cero a Sant’Alex, continuiamo a calare nella ripresa: «Possiamo vincere tutte le ultime sette»Poi aggiunge:«Serve il coraggio per continuare a giocare anche nelle riprese, deve uscire dal basso per trovare spazi e le nostre punte.