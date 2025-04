Pallanuoto A1 femminile | ultima di regular season per la Cosma Vela Ancona di scena a Ostia

Ancona – ultima partita di regular season per la Cosma Tm Group Vela Ancona, che sabato pomeriggio alle 17 (in contemporanea con tutte le altre partite) al polo federale di Ostia affronta la Sis Roma. Una sfida già scritta con le cosmiche ultime in classifica con 3 punti e le romane seconde. Europa.today.it - Pallanuoto A1 femminile: ultima di regular season per la Cosma Vela Ancona, di scena a Ostia Leggi su Europa.today.it partita diper laTm Group, che sabato pomeriggio alle 17 (in contemporanea con tutte le altre partite) al polo federale diaffronta la Sis Roma. Una sfida già scritta con le cosmiche ultime in classifica con 3 punti e le romane seconde.

A1 femminile e Coppa Italia 2024/25. Calendario e formule. Lazio Pallanuoto | Serie A1 Femminile, ecco le avversarie dei playout. Torna la Serie A1 Femminile: Rapallo Pallanuoto riparte dal 2° posto. Serie A1 - Pallanuoto femminile Questa sera alle 18:30 Lazio Nuoto-Ekipe Orizzonte.

