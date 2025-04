Scambio di prigionieri con Usa | Mosca libera donna condannata per 50 euro donati all' Ucraina

Scambio di prigionieri. Mosca ha rilasciato Ksenia Karelina, cittadina statunitense e russa condannata a 12 anni di carcere per aver donato 52 dollari a un’organizzazione umanitaria che sostiene l’Ucraina. In cambio, il Cremlino ha ottenuto la liberazione. Europa.today.it - Scambio di prigionieri con Usa: Mosca libera donna condannata per 50 euro donati all'Ucraina Leggi su Europa.today.it Russia e Stati Uniti hanno avuto un altrodiha rilasciato Ksenia Karelina, cittadina statunitense e russaa 12 anni di carcere per aver donato 52 dollari a un’organizzazione umanitaria che sostiene l’. In cambio, il Cremlino ha ottenuto lazione.

