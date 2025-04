Renato Zero si copre il volto davanti a un fan | scoppia la polemica social poi arriva la difesa

social: Renato Zero è finito al centro delle polemiche dopo essere stato ripreso mentre si copriva il volto camminando per le vie di Roma, in via del Babuino, dopo essersi accorto di un fan che lo stava filmando. Il filmato, pubblicato su TikTok e poi rimbalzato sui social, ha immediatamente scatenato critiche e racconti simili da parte di altri fan.Il video della discordia«Sei a Roma, vedi Renato Zero, ma lui si copre la faccia», scrive l’utente che ha condiviso il filmato. Nelle immagini si vede il cantautore camminare insieme a due amiche. Non appena nota la fotocamera puntata su di lui, alza la mano e si allontana rapidamente verso via Vittoria. Un comportamento che ha sorpreso molti ammiratori.Le testimonianze: esperienze similiIl gesto ha scatenato una cascata di commenti negativi: «Mi emozionai fino alle lacrime nel fermarlo ma lui fu freddissimo, acido, e andò via dicendo ‘che palle’», scrive una fan. Thesocialpost.it - Renato Zero si copre il volto davanti a un fan: scoppia la polemica social, poi arriva la difesa Leggi su Thesocialpost.it Un gesto istintivo, un video virale e una buferaè finito al centro delle polemiche dopo essere stato ripreso mentre si copriva ilcamminando per le vie di Roma, in via del Babuino, dopo essersi accorto di un fan che lo stava filmando. Il filmato, pubblicato su TikTok e poi rimbalzato sui, ha immediatamente scatenato critiche e racconti simili da parte di altri fan.Il video della discordia«Sei a Roma, vedi, ma lui sila faccia», scrive l’utente che ha condiviso il filmato. Nelle immagini si vede il cantautore camminare insieme a due amiche. Non appena nota la fotocamera puntata su di lui, alza la mano e si allontana rapidamente verso via Vittoria. Un comportamento che ha sorpreso molti ammiratori.Le testimonianze: esperienze similiIl gesto ha scatenato una cascata di commenti negativi: «Mi emozionai fino alle lacrime nel fermarlo ma lui fu freddissimo, acido, e andò via dicendo ‘che palle’», scrive una fan.

