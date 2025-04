Dilei.it - Killian, il figlio di Brigitte Nielsen si sfoga a La Volta Buona: “Non mi voleva perché sono un ex alcolizzato”

Leggi su Dilei.it

Nel pomeriggio di Rai1, invece del solito salotto garbato, a Ladi Caterina Balivo è andata in scena una resa dei conti familiare che sembrava uscita da una sceneggiatura familiare piuttosto complicata. In studioMarcus Gastineau,della splendida e algida, e al suo fianco la compagna Laura Barbieri, con più grinta di un avvocato in aula e più cuore di una madre vera. Il racconto era da togliere il fiato: abbandoni, alcol, silenzi di pietra e messaggi letti ma mai risposti. Tutto in diretta, senza tagli e senza rete., ilescluso dagli eventi: “Non ho una bella immagine per il gin”ha ricostruito il momento in cui, a 13 anni, sua madre si trasferì negli Stati Uniti con l’attuale compagno Mattia Dessi, lasciandolo in Italia con il padre adottivo Raoul Meyer.