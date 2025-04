Udinese Runjaic | "Thauvin top in Serie A quando torna Col Milan 4 assenti"

Runjaic, allenatore dell`Udinese, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan, in programma domani alle. Leggi su Calciomercato.com Kosta, allenatore dell`, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il, in programma domani alle.

Udinese, Runjaic su Iker Bravo: "Avrà la sua oppurtunità, è giovane e deve crescere". Runjaic: “Vogliamo vincere questa partita”. Udinese – Runjaic presenta la sfida contro i rossoneri: la conferenza. Udinese, Runjaic: “Anche senza tanti giocatori in attacco abbiamo i mezzi per fare bene”. Udinese, Pafundi c'è: Runjaic lo pensa come vice Thauvin. Runjaic: “Nessun recupero in attacco. Ma abbiamo comunque i mezzi per far bene contro il Milan”. Ne parlano su altre fonti

Udinese, Runjaic: "Thauvin top in Serie A, quando torna. Col Milan 4 assenti" - Kosta Runjaic, allenatore dell`Udinese, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan, in programma domani alle ore 20:45 al Bluenergy. (calciomercato.com)

Udinese – Runjaic presenta la sfida contro i rossoneri: la conferenza - Il tecnico dei bianconeri si appresta a presentare la sfida contro i rossoneri, valido per la 32esima giornata di campionato ... (msn.com)

Verso Udinese-Milan: Atta in appoggio a Lucca e Pafundi avrà più spazio - Ha parlato in conferenza stampa Runjaic. L'idea anti rossoneri è quella del francese come uomo di raccordo tra il centravanti e il resto della squadra ... (udinetoday.it)