Trovato un cadavere alle porte di Milano

cadavere di una persona è stato avvistato all'interno del canale Muzza al confine tra la provincia di Lodi e la città Metropolitana di Milano nella tarda mattinata di giovedì 10 aprile. Sono in corso le operazioni di recupero della salma. L'allarme è scattato intorno alle 12 quando un

