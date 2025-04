Usa lo stop ai dazi fa montare i dubbi tra i dem | chiesta indagine per presunto insider trading da parte di Trump

Ieri, dopo la sospensione dei dazi per 90 giorni, la quota di partecipazione del 53% di Trump nella società Trump media, ora in un trust controllato dal figlio maggiore, è aumentata di 415 milioni di dollari. I deputati democratici, quindi, credono che il Tycoon abbia manipolato i mercati e avvertito alcuni individui a lui vicini della volontà di sospendere le tariffe

