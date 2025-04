StMicroelectronics punta su Catania per il futuro della produzione

StMicroelectronics ha reso noti oggi ulteriori dettagli del programma di riorganizzazione della sua struttura produttiva globale, annunciato nell’ottobre 2024. L’obiettivo è rafforzare la competitività dell’azienda, consolidare la sua posizione nel settore dei semiconduttori e garantire la. Cataniatoday.it - StMicroelectronics punta su Catania per il futuro della produzione Leggi su Cataniatoday.it ha reso noti oggi ulteriori dettagli del programma di riorganizzazionesua struttura produttiva globale, annunciato nell’ottobre 2024. L’obiettivo è rafforzare la competitività dell’azienda, consolidare la sua posizione nel settore dei semiconduttori e garantire la.

StMicroelectronics punta su Catania per il futuro della produzione. Cina e Francia affosseranno gli stabilimenti Stm di Agrate e Catania?. Preoccupazione della Fiom Cgil per il futuro di STMicroelectronics a Agrate Brianza. Stm svela ai cinesi la tecnologia al gallio. A pagare è Catania. Il futuro degli stabilimenti STMicroelectronics, interrogazione all'Ars martedì 11 febbraio. “Chiarezza su futuro stabilimenti di STMicroelectronics”. Ne parlano su altre fonti

StMicroelectronics punta su Catania per il futuro della produzione - L'azienda ha annunciato nuovi dettagli sul piano di riorganizzazione globale, confermando il polo etneo come centro di eccellenza per i semiconduttori WBG, come SiC e GaN ... (cataniatoday.it)

Tesla farà sbandare Stmicroelectronics - L’ultima notizia è quella della bocciatura della nomina di Marcello Sala nel consiglio di sorveglianza di Stmicroelectronics in sostituzione di Maurizio Tamagnini, ex-vicepresidente dimessosi il 20 ... (startmag.it)

Cina e Francia affosseranno gli stabilimenti Stm di Agrate e Catania? - Lo stabilimento di Stmicroelectronics a Catania rischia di essere messo in ombra da Tours; il sito di Agrate da quello di Crolles. (startmag.it)