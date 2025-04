Preoccupazioni USA per l' ambasciata in Russia | colloquio a Istanbul per accordo bancario

Russia le loro Preoccupazioni per il personale dell'ambasciata americana, in un colloquio a Istanbul per ripristinare alcune delle operazioni delle loro sedi diplomatiche che sono state drasticamente ridimensionate dopo l'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca. Lo riferisce il dipartimento di Stato in una nota. Le delegazioni, si aggiunge, hanno poi concordato per siglare un accordo sull'accesso ai servizi bancari per i diplomatici dei due Paesi, nonostante le sanzioni americane contro Mosca.

