Liberoquotidiano.it - La Corsa delle Stelle e Miss Ippodromo: a Padova la festa dell'ippica. Senza frustino

Leggi su Liberoquotidiano.it

Tra il pluripremiato Ristorante Sant'Ilario di Rovereto e il rilanciatodiun week end all'insegnaa grande bellezza. Quella dei cavalli,a passione e del rispetto per questi animali meravigliosi ed empatici ed il loro benessere, con una gara di trottofrusta in cui, al posto dei professionisti, a guidare saranno personea società civile, artisti, manager, imprenditori che, per beneficenza e passione, hanno scelto di 'darsi all'' e mettersi in gioco e in sulky (il sediolo da cui Minnucci guidava Varenne). La bellezzaa musica, con il recital concertoa straordinaria cantante Petra Magoni (unastar anche in) e di Alberto "Caramella" Foà, il più ippico tra i cantautori italiani. Quella'amore per la bellissimadel patron Giuseppe Stefanelli che va restituendo ai cittadini la grandezza e la storia, con investimenti importanti sia per acquistarlo ed evitarne il fallimento sia per rilanciarlo e renderlo passo dopo passo più attrattivo e, semplicemente, bello.