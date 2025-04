Uccise il padre per difendere la madre il racconto di Makka ai giudici | “Voleva avessimo paura di lui”

Makka S., 19 anni, ha ripercorso le circostanze che l'hanno portata a uccidere il padre violento nell'aula della corte d'Assise di Alessandria dove si sta celebrando il processo a suo carico. Il delitto era avvenuto il primo marzo 2024 a Nizza Monferrato, in provincia di Asti, dove la famiglia di origini cecene viveva. Leggi su Fanpage.it S., 19 anni, ha ripercorso le circostanze che l'hanno portata a uccidere ilviolento nell'aula della corte d'Assise di Alessandria dove si sta celebrando il processo a suo carico. Il delitto era avvenuto il primo marzo 2024 a Nizza Monferrato, in provincia di Asti, dove la famiglia di origini cecene viveva.

