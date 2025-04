Fuorigrotta violazione dei sigilli | sequestrata una sala per feste

Fuorigrotta, a Napoli, dove è finito sotto sequestro anche un locale che aveva collocato una struttura non autorizzata al suo esterno. Gli agenti della U.O. Fuorigrotta hanno riscontrato in via Zanfagna la realizzazione di un manufatto in ferro con lamiere coibentate ancorate . 2anews.it - Fuorigrotta, violazione dei sigilli: sequestrata una sala per feste Leggi su 2anews.it Il sequestro nell’ambito di una serie di controlli della Polizia Locale nel quartiere, a Napoli, dove è finito sotto sequestro anche un locale che aveva collocato una struttura non autorizzata al suo esterno. Gli agenti della U.O.hanno riscontrato in via Zanfagna la realizzazione di un manufatto in ferro con lamiere coibentate ancorate .

Napoli, controlli a Fuorigrotta: sequestrata una sala per feste. Campi da padel abusivi all’interno di un capannone, scattano i sigilli ad Agnano. Fuorigrotta, violazione dei sigilli: sequestrata una sala per feste. Napoli, operazione a Fuorigrotta: sequestri e denunce per abusi edilizi e suolo pubblico occupato. Napoli, controlli a Fuorigrotta: sequestri e denunce per abusi edilizi e occupazione del suolo pubblico. Maxi sequestro da 3 milioni al superboss Zazo. Sigilli anche a Giugliano. Ne parlano su altre fonti

Napoli, controlli a Fuorigrotta: sequestrata una sala per feste - Sequestri della polizia locale, nel quartiere napoletano di Fuorigrotta. Gli agenti della unità operativa hanno riscontrato in via Zanfagna la realizzazione di un manufatto in ferro ... (msn.com)

Sferisterio di Fuorigrotta, rischio cedimenti: sequestrato dai carabinieri - È stato messo sotto sequestro lo Sferisterio di Fuorigrotta. Lo storico edificio a ovest di Napoli, di proprietà privata, è abbandonato al degrado da quasi mezzo secolo. (ilmattino.it)

Lo Sferisterio di Fuorigrotta sequestrato dai carabinieri: ordine del Tribunale - Sequestrato dai carabinieri del Nucleo Tutela Culturale lo Sferisterio di Fuorigrotta. (fanpage.it)