Black Mirror 7 | Ritorno a Bandersnatch? La verità dietro Plaything

Sei pronto per un nuovo viaggio nella distopia con ""? L'attesissima stagione 7 ha riportato alla luce il mondo di "", scatenando speculazioni tra i fan. Ma cosa si nascondel'episodio ""? Scopriamolo insieme! Peter Capaldi e il Mistero del Furto di Vino"" si apre con un evento inaspettato: Cameron Walker (Peter Capaldi), un uomo anziano e dall'aria dimessa, viene arrestato per aver rubato una bottiglia di vino. Ma questo è solo l'inizio di un intreccio che lo lega a un caso irrisolto degli anni '90. Il Collegamento (Debole) conIl vero legame con "" risiede nella presenza di Will Poulter, il cui personaggio, un innovatore tecnologico, si sta riprendendo da un esaurimento nervoso. Ma non aspettarti di rivedere Stefan (Fionn Whitehead): questa volta, la storia prende una piega diversa.