Ilfoglio.it - Marotta: "Vogliamo il triplete. Vincere da presidente sarebbe ancora più bello"

Leggi su Ilfoglio.it

Per Giuseppequesto è il primo anno dadell'Inter e i nerazzurri possonoscudetto, Coppa Italia e Champions League. Mica male. “Che cosa cambia? La responsabilità nei confronti di questo club”, dice alla festa del Foglio a San Siro (segui qui la diretta integrale). La prima, però, non solo da amministratore delegato dell’Inter. “La quotidianità lavorativa è sempre la stessa. C’è però un ruolo apicale, che come tale racchiude su di sé tante decisioni da prendere, nel rapporto corretto con la proprietà che traccia le linee guida”. Novità anche qui: dall’era Suning al fondo Oaktree. “La differenza sostanziale è che prima avevamo un punto di riferimento fisso con cui interagire, nella persona fisica di Zhang. Oggi invece abbiamo un gruppo di professionisti, che ci assicurano la loro presenza in modo silenzioso ma regolare.