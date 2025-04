Rompipallone.it - “10.000 euro per chi usa il pezzotto”: la rivelazione del Presidente della Lega di Serie A

IldiA si espone sul: “10.000per chi lo usa”, arrivano sanzioni pesantissimeLaA non è certo il campionato più bello del mondo ma di sicuro sta lavorando per tornare ad esserlo. Al momento c’è un abisso sia con la Premier League che con la Liga, almeno per quanto riguarda i campioni e la spettacolarità del calcio mostrato. Non tanto per i risultati; basti pensare che nella scorsa stagione l’Atalanta ha conquistato l’pa League e due anni fa l’Inter è arrivata in finale (e ci riprova quest’anno).Nel frattempo ladiA sta provando a rifarsi il look con la legge sugli stadi allo scopo di renderli sempre più funzionali e moderni ma anche con una vera e propria lotta alla pirateria. E così è in arrivo una stretta nei confronti di chi possiede il “” che permette di vedere le partite del campionato senza sottoscrivere un abbonamento con Dazn, unica tv in possesso dei diritti del campionato.