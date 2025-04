Bergamonews.it - Il questore Valentino ai ragazzi: “La gentilezza è l’arma più potente per cambiare il mondo”

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. In occasione del 173° anniversario della fondazione della Polizia di Stato pubblichiamo il testo integrale del discorso delAndrea. Autorità, gentili ospiti, signore e signori grazie di cuore per essere qui con noi a celebrare il 173° anniversario della fondazione della Polizia di Stato, in un giorno, il 10 aprile, che ricorda la promulgazione nel 1981 di una epocale riforma capace di ridisegnare l’intero ordinamento della pubblica sicurezza, rendendo la nostra amministrazione un corpo civile di Polizia, pilastro di una compiuta democrazia. Anche quest’anno, abbiamo voluto intrecciare emozione e cultura, esaltando la bellezza di luoghi storici della città. A far da cornice alla nostra festa un autentico gioiello: il teatro sociale incastonato a pochi passi dalla splendida piazza vecchia, per l’occasione divenuta palcoscenico per mezzi e stand della Polizia di Stato.