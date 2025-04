Panorama.it - Festival di Cannes, l’Italia in concorso solo con Mario Martone

Leggi su Panorama.it

Erano gli anni di Scola, Fellini e Visconti, presenti regolarmente aldi, come ha ricordato il delegato generale della kermesse francese Thierry Frémaux. Nel 2025, invece, il cinema italiano si deve accontentare di unfilm in, Fuori di, che torna in Costa Azzurra dopo essere già stato tra i big nel 2022 con Nostalgia.Dovrà vedersela, tra i vari, con grandi autori come i fratelli Dardenne e Wes Anderson, aficionados di, giovani voci del cinema europeo come il norvegese Joachim Trier e la francese Julia Ducournau, già Palma d’oro anel 2021 con Titane, con gli americani Richard Linklater e Ari Aster, maestro del nuovo horror.Ci sono due film italiani anche neldedicato al nuovo che avanza, Un certain regard. Si tratta di Testa o croce? di Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis e Le città di pianura di Francesco Sossai.