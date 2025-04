Calciomercato.it - Marotta a muso duro: “L’Inter non ha rischiato il fallimento. Paratici-Milan? Più inc… e motivato” | VIDEO CM.IT

Il presidente nerazzurro senza peli sulla lingua sulle accuse al club e gli ultimi risultati in campo della squadra di Inzaghifa suo il primo round dei quarti di Champions League contro il Bayern Monaco, con Beppeche non abbassa però la guardia in vista del match di ritorno al ‘Meazza’.Beppe– Calciomercato.itI nerazzurri sognano un nuovo ‘Triplete’ e non mollano nessun obiettivo: “Siamo orgogliosi a questo punto della stagione di essere in corsa su tutti i fronti. Abbiamo l’obbligo di crederci fino in fondo – le parole diintervenuto all’evento ‘Il Foglio a San Siro’ – Abbiamo vinto a Monaco, ma ancora non abbiamo fatto nulla. Adesso la situazione si è ribaltata e i favoriti siamo noi, però servirà la stessa determinazione e mentalità per portare a casa la qualificazione contro il Bayern.