Teo Luzi nuovo presidente di Italtel

L'Assemblea degli azionisti di Italtel Spa ha formalizzato la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione per il triennio 2025-2027: la presidenza è stata conferita a Teo Luzi, "figura di elevato profilo istituzionale – si legge in una nota -, precedentemente comandante generale dell'Arma dei Carabinieri. Teo Luzi succede a Claudio Calabi, portando al vertice aziendale una significativa esperienza in ambito di sicurezza e gestione di infrastrutture complesse". Confermato alla guida dell'azienda Carlo Filangieri, nominato amministratore delegato e direttore generale nel febbraio 2025, con il mandato di definire e implementare la nuova strategia industriale. Gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione sono Benedetto Di Salvo, che ha precedentemente guidato l'azienda come Amministratore Delegato ed è nominato Vicepresidente, Alberto Ferrarini, Leonardo Adessi, Alessandro Albano e Federico Ciccone.

Il generale Teo Luzi è il nuovo Comandante generale dei carabinieri. Militare dal 1978, ha ricoperto per 18 anni ruoli di comando