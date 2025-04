Panorama.it - Black Mirror, gli episodi migliori (e peggiori) della nuova stagione

Dal 10 aprile torna su Netflix uno dei titoli seriali più iconici degli ultimi anni:, che approda alla sua settimacon sei nuovi, tra cui spicca anche un attesissimo ritorno – il primo sequel nella storiaserie – che riprende l’universo fantascientifico di USS Callister, raccontato per la prima volta nella quarta.Guardando questatornata di, soprattutto dopo la tiepida accoglienza riservata alladel 2023, emerge fin da subito che ormainon è più una serie sul futuro. È diventata una serie sul presente.Se nelle sue prime incarnazioni la creatura distopica firmata Charlie Brooker si era distinta per l’inquietante capacità di anticipare i rischitecnologia con storie visionarie e solo apparentemente lontane, oggicolpisce non tanto per ciò che immagina, quanto per ciò che riconosce nella realtà attuale.