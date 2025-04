Papa Francesco visita a sorpresa nella basilica di San Pietro

Papa Francesco ha compiuto una visita inattesa nella basilica di San Pietro il 10 aprile, intorno alle 12.30. Secondo quanto riferito da fonti vaticane, il pontefice è entrato dalla Porta della Preghiera, l’accesso più prossimo alla sua residenza a Casa Santa Marta, e si è diretto verso all’interno della struttura per osservare di persona il risultato degli interventi di restauro in corso. Dopo aver verificato lo stato dei lavori, si è recato anche presso la tomba di San Pio X prima di rientrare. La visita del Santo Padre arriva alla vigilia della conferenza stampa prevista per l’11 aprile, durante la quale la Fabbrica di San Pietro illustrerà i dettagli degli interventi conservativi, aggiornamenti tecnologici e migliorie sulla sicurezza interna alla basilica.Articolo completo: Papa Francesco, visita a sorpresa nella basilica di San Pietro dal blog Lettera43 Lettera43.it - Papa Francesco, visita a sorpresa nella basilica di San Pietro Leggi su Lettera43.it ha compiuto unainattesadi Sanil 10 aprile, intorno alle 12.30. Secondo quanto riferito da fonti vaticane, il pontefice è entrato dalla Porta della Preghiera, l’accesso più prossimo alla sua residenza a Casa Santa Marta, e si è diretto verso all’interno della struttura per osservare di persona il risultato degli interventi di restauro in corso. Dopo aver verificato lo stato dei lavori, si è recato anche presso la tomba di San Pio X prima di rientrare. Ladel Santo Padre arriva alla vigilia della conferenza stampa prevista per l’11 aprile, durante la quale la Fabbrica di Sanillustrerà i dettagli degli interventi conservativi, aggiornamenti tecnologici e migliorie sulla sicurezza interna alla.Articolo completo:di Sandal blog Lettera43

