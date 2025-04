.com - Biliardo / Al traguardo la regular season della serie A provinciale

Il Circolo Cittadino Jesi passa il turno in Coppa Primavera (B) ed ora nel derby affronta il Dopolavoro JesiVALELSINA, 10 aprile 2025 – Nell’ultimo week end si è giocata la 26° e ultima giornata del campionato regionale di boccette diA1 (PASSION 1), la 30° e ultima giornata del campionatodiA (PASSION 2). Il PASSION 1 ha perso 6 a 0 in trasferta contro ASD Piceno. Il PASSION 2 vince 4 a 2 in casa il derby con il Dopolavoro 1. Vincono Casali (100-60), Bolognini (100-94) e Bolognini (100-88), Sabbatini (100-62) e la coppia Frisiello-Gavetti (80-29). Casali vince e convince. Sente il profumo dei play-off e non sbaglia un colpo. “Il cannibale” gioca alla grande e non ce né per nessuno. Bolognini gioca bene e vince. Sabbatini parte bene prende subito le distanze dall’avversario che non riesce a recuperare il gap.