Alla scoperta dell’Anima Globale di Miamo

Il mare di Napoli nel cuore, la cura della pelle come orizzonte: così nasce, dvisione di Elena Aceto di Capriglia. Oggi, per la rubrica “Mente, Cuore e Macchina”, ho avuto il piacere di incontrare una vibrante realtà napoletana con un cuore che batte a ritmi internazionali:. Al timone di questa affascinante impresa troviamo Elena Aceto di Capriglia, Presidente diSkincare e dinamica imprenditrice. Il suo amore per il mare di Napoli, un elemento che da sempre ispira la sua visione, si fonde con una spinta propulsiva verso l’innovazione e la cura della pelle, unendo l’anima partenopea a un respiro.Accanto a lei, con passione e competenza, operano i figli Camilla D’Antonio, Direttore Scientifico, e Giovanni D’Antonio, Ceo di Medspa, (azienda che comprende i brande Nutraiuvens).