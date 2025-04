Pensioni Inps conferma aumento di tre mesi dei requisiti per uscire dal lavoro dal 2027

Inps conferma l'incremento di tre mesi dei requisiti per andare in pensione dal 1 gennaio 2027. Si attende dunque un decreto del governo, che dovrebbe entro l'anno rendere operativo l'aumento. Anche se il ministro dell'Economia Giorgetti ha già detto che l'esecutivo farà di tutto per bloccarlo. Leggi su Fanpage.it L'l'incremento di tredeiper andare in pensione dal 1 gennaio. Si attende dunque un decreto del governo, che dovrebbe entro l'anno rendere operativo l'. Anche se il ministro dell'Economia Giorgetti ha già detto che l'esecutivo farà di tutto per bloccarlo.

Pensioni, Inps conferma aumento di tre mesi dei requisiti per uscire dal lavoro dal 2027. INPS – Circ. n. 53 del 5.03.2025 : Le novità pensionistiche per il 2025. Confermato l'aumento delle pensioni di maggio 2025, la tabella nuova tabella INPS i nuovi importi. Pensioni minime: tabella aumenti per 2023 e 2024. Pensione, arriva la conferma: 3 mesi in più dal 2027. Ma il Governo vuole bloccare l'aumento. Aumento pensioni ottobre 2024: ecco i nuovi importi INPS.

