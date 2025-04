Iltempo.it - Stefano D'Orazio, Francesca Michelon "è sua figlia": che succede al testamento

Colpo di scena a quattro anni e mezzo dalla morte diD', la 40enne mai riconosciuta in vita dal mitico batterista dei Pooh (scomparso nel 2020 per le conseguenze del Covid), è senza dubbi sua. A stabilirlo sono stati i giudici del Tribunale di Roma dopo aver ricevuto i risultati delle analisi sui reperti biologici conservati nelle strutture ospedaliere in cui il musicista è stato ricoverato. Si conclude così una lunga battaglia giudiziaria che avrà una coda: alla donna, infatti, spetterà anche una fetta della eredità che D'ha lasciato alla moglie Tiziana Giardoni. La paternità di D'è stata confermata grazie a una perizia medico-legale: il test del Dna ha fornito un risultato inequivocabile. D'in vita non aveva mai riconosciuto