.com - Calcio Serie D / Lewis replica alla Vigor Senigallia: “ho rispettato tutti gli impegni”

L’ex socio: “mi sono trovato l’allenatore già sotto contratto e resistenze nel completare la squadra.Ed avevo proposto un aumento di capitale, separazione inevitabile”.Due visioni ditroppo differenti, 10 Aprile 2025 –-Robert, atto secondo. Dopo la conferenza stampa di ieri, in cui la dirigenza ha comunicato l’esclusione del socio statunitense a meno di un anno dall’accordo per l’ingresso nella, ecco ladello stesso avvocato Usa.Che, di fatto, accusa ladi aver riportato un versione non corrispondente al vero.scrive infatti:“In riferimento alle dichiarazioni rese in conferenza stampa dal Presidente della, intendo precisare con fermezza che non corrisponde al vero quanto affermato in merito a una mia presunta inadempienza nei confronti della società, nella mia qualità di socio.