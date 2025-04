Secoloditalia.it - Boris Johnson morso da uno struzzo in Texas: la moglie condivide la replica “divertente” sui social (video)

L’ex primo ministro britannicoè statoda unomentre era in gita con la famiglia in un parco naturale del, ma non si è perso d’animo ed ha affrontato la situazione con una sana risata. Secondo Fox news, l’ex primo ministro conservatore stavolta ha dovuto fare i conti con un pennuto di due metri e mezzo, munito di artigli lunghi dieci centimetri e che l’ha colpito mentre si trovava in macchina. Ladi “Bojo”, Carrie, ha filmato divertita la scena e ha poi pubblicato ilsuicon descrizione: “Troppoper nonrlo”.da unoinNel filmato si nota l’ex titolare di Downing street che appoggia il braccio fuori dalla macchina, per poi finire preda dell’ira istintiva di unoche si trovava nelle vicinanze.