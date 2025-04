Secoloditalia.it - Biologo italiano ucciso in Colombia, l’orrore infittisce il mistero. E nel terrificante giallo spunta anche una misteriosa donna

Neldel 38enneinile aumenta le piste al vaglio degli inquirenti al lavoro sull’agghiacciante caso. Uno scempio che esplode in tutto il suo potenziale di ferocia e fa deflagrare enigmi, ipotesi e sospetti. Comincia tutto il 5 aprile 2025, quando il corpo smembrato delmolecolareAlessandro Coatti viene rinvenuto in una valigia nei pressi di Santa Marta, città sulla costa caraibica della. Coatti era in viaggio da solo in Sud America dopo aver lavorato per otto anni presso la Royal Society of Biology di Londra. La sua ultima apparizione risale al 3 aprile, quando è stato visto lasciare un ostello a Santa Marta.in, un orrore cheilUn, quello del, brutale omicidio del giovane ricercatore, che procede e sivia via che si aggiungono macabri rinvenimenti e acquisizioni d’indagine che per gli inquirenti corrispondono in parte a messaggi da decodificare.