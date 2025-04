Referendum partono i banchetti del Comitato per il Si

Comitato per il Sì al Referendum Cittadinanza, a seguito della conferenza stampa tenutasi presso la sede dello SPI CGIL in Viale Italia, 40. Il Comitato, formato da associazioni, comitati e partiti del territorio, sosterrà la proposta che mira a ridurre da 10 a 5 gli anni di residenza legale necessari per richiedere la cittadinanza italiana.Durante l'incontro, i promotori hanno illustrato gli obiettivi e le iniziative previste in vista del Referendum dell'8 e 9 giugno. Il primo appuntamento pubblico è fissato per sabato mattina dalle 10:00 sul Corso Vittorio Emanuele, con un banchetto informativo."Questo Referendum rappresenta un'occasione storica per garantire pieni diritti a chi da anni contribuisce alla nostra società", hanno dichiarato.

Referendum, partono i banchetti del Comitato per il Si.

